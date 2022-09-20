بوتين يؤكد التزام روسيا بمساعدة أوسيتيا الجنوبية في ضمان أمنها القومي

أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن بلاده ستواصل مساعدة أوسيتيا الجنوبية في ضمان أمنها القومي وحل مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية.



جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها بوتين لرئيس أوسيتيا الجنوبية ألان جاجلوف؛ لتهنئته بمناسبة يوم الجمهورية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأشار بوتين في رسالته إلى أن العلاقات بين روسيا وأوسيتيا الجنوبية تُبنى على أساس مبادئ التحالف والتكامل، وقال: "نعتزم مواصلة تقديم المساعدة الشاملة لشعب أوسيتيا الجنوبية الشقيق في حل المهام الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها وكذلك في ضمان الأمن القومي".



وأكد الرئيس الروسي أن هذا اليوم أصبح رمزا للشجاعة والبطولة لأبناء أوسيتيا الجنوبية الذين دافعوا عن حقهم المشروع في الحرية والاستقلال.