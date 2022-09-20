اليوم السابع
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بوتين: لم نتلق ردا حول توريد أسمدة روسية مجانا للدول المحتاجة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:49 م
بوتين: لم نتلق ردا حول توريد أسمدة روسية مجانا للدول المحتاجة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لم تتلق أي رد على عرضها توريد أسمدة روسية، متكدسة في موانئ الدول الأوروبية مجانا إلى الدول المحتاجة. 


وأضاف بوتين خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد اليوم الثلاثاء "إن القيود الغربية على إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية أثرت في المقام الأول على الدول البريئة، التي لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية تمامًا، وهي الدول النامية والأكثر فقرا". 


وتابع أن "هذا قمة السخرية لأننا عرضنا هذه السلع بالمجان.. لقد عرضنا تقديم 300 ألف طن من الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الأوروبية بسبب العقوبات للدول المحتاجة مجانا". 


واستطرد بقوله: "ندرك أن الدول الغربية لا تريد السماح لشركاتنا بكسب المال، ولكننا نريد تقديم الأسمدة مجانًا". 


كان الرئيس الروسي أعلن في وقت سابق أنه أخطر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن بلاده مستعدة لتوريد آلاف الأطنان من الأسمدة، التي تكدست في الموانئ الأوروبية، إلى الدول النامية مجاناً.


من ناحية أخرى، قال الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا، إن الجيش الروسي اختطف الصحفية الأوكرانية زانا كيسيليوفا في منطقة كاخوفكا بإقليم خيرسون.
وذكر بيان نشره الاتحاد على موقع تليجرام للتواصل الاجتماعي وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية أن الصحفية صاحبة مبادئ ولديها التزام قوي بالعدالة.


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