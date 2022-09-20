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بوتين: الأسلحة الروسية المستخدمة في العملية العسكرية بأوكرانيا تظهر كفاءة عالية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 06:09 م
بوتين: الأسلحة الروسية المستخدمة في العملية العسكرية بأوكرانيا تظهر كفاءة عالية بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نجاح أداء الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، موضحا أنها تواجه بشكل فعال الأسلحة الغربية، كما أنها أثبتت جدارتها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسى، إن الأسلحة الروسية المستخدمة خلال العملية تظهر كفاءة عالية، أولا وقبل كل شيء، يتعلق هذا بالطيران، والصواريخ الدقيقة بعيدة المدى، وأسلحة الطيران، والمدفعية، والأسلحة المدرعة وغيرها. فهي تسمح بتدمير البنية التحتية العسكرية ومعدات العدو وبضرب مواقع التشكيلات القومية.

 

وتابع الرئيس الروسى: صدرت صناعة الدفاع الروسية في 6 أشهر منتجات بنحو 6 مليارات دولار، حيث تساهم صناعة الدفاع في روسيا مساهمة كبيرة في ضمان أمن البلاد وتحتل مكانة قوية في سوق الأسلحة والمعدات العسكرية العالمية، موضحا أن شركات صناعة الدفاع الروسية تواصل العمل على تحسين أدائها بناء على التجربة العسكرية الواقعية.

ولفت الرئيس الروسى إلى أن الأسلحة الروسية المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تظهر كفاءة عالية، مؤكدا المعدات العسكرية الروسية تقاوم بشكل فعال نماذج الأسلحة الغربية في أوكرانيا، كما أن جميع مخزونات ترسانات الناتو موجهة لدعم كييف، وعلى روسيا دراستها وتحسين معداتها.

 


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