اليوم السابع
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بعد ورود تقرير المعمل الجنائي.. لا شبه جنائية حول حريق شقة سكنية في المرج

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:03 م
بعد ورود تقرير المعمل الجنائي.. لا شبه جنائية حول حريق شقة سكنية في المرج إطفاء حريق- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى حول واقعة نشوب حريق فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.
 
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
 
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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