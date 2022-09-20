بريطانيا: من شبه المؤكد أن روسيا نقلت غواصات من القرم بسبب تهديد بضربات أوكرانية

أ.ش.أ

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه من شبه المؤكد أن قيادة أسطول البحر الأسود الروسي نقلت غواصاتها من طراز "كيلو" من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا إلى مدينة نوفوروسيسك جنوب روسيا.

وذكرت الوزارة في نشرتها الاستخباراتية اليومية بشأن الوضع في أوكرانيا في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "من شبه المؤكد أن قيادة أسطول البحر الأسود الروسي نقلت غواصاتها من طراز كيلو من ميناءها الأصلي سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى نوفوروسيسك في كراسنودار كراي، جنوب روسيا"، مرجحة أن ذلك يرجع بنسبة كبيرة بسبب التغيير الأخير في مستوى التهديد الأمني ​​المحلي في مواجهة زيادة قدرة أوكرانيا الضاربة بعيدة المدى.

وأفادت بأنه من المحتمل أن يكون ضمان قاعدة شبه جزيرة القرم لأسطول البحر الأسود كان على الأرجح أحد دوافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضم شبه الجزيرة في عام 2014، مضيفة أنه تم تقويض الأمن الأساسي الآن بشكل مباشر بسبب التدخل الروسي المستمر في أوكرانيا.

وخلال الشهرين الماضيين، تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول ومطار الطيران البحري الرئيسي للهجوم.