بدء محاكمة أكبر شبكة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل رشيد إلى إيطاليا

المنوفية - محمد فتحى

تبدأ غدآ أمام الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر باستئناف طنطا والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن محاكمة اكبر شبكة للهجرة غير الشرعية لتهريب المهاجرين الغير شرعيين عبر البحار لدولة ايطاليا والتي تضم أربعة عشر متهما.

حيث قام ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر بفحص بلاغ أحد المجني عليهم من قيام أحد المتهمين باستغلال حاجته للعمل وعرض عليه تسفيره الي دولة ايطاليا عن طريق الهجره الغير شرعية عن طريق البحر وتحت وطأة الحاجة وافق المجني عليه وطلب منه احد المتهمين مبلغ مائة ألف جنيه نظير ذلك دفع المجني عليه منهم عشرون ألف جنيه وقام شقيقه بالتوقيع علي ايصال امانه بباقي المبلغ حال وصول المجني عليه وإتمام السفر وبالفعل اصطحب أحد المتهمين المجني عليه وآخرين بلغ عددهم اثني عشر مهاجرا غير شرعي الي منطقة شاطئ البحر برشيد أمام احدي المزارع الغير مأهولة ، الا انا المجني عليهم فوجئوا بأن المركبة التي سيستقلونها هي مركب صيد غير مؤهلة للسفر عبر البحار فرفض بعض المجني عليهم ركوبها فتركهم علي شاطئ البحر بينما وافق البعض الاخر منهم واستقلوا المركب إلا أنهم فوجئوا باقتراب قوات غفر السواحل منهم فاضطروا للفرار وعودتهم مره اخري الي الشاطئ خوفا من اكتشاف امرهم والقبض عليهم ، وعقب فشل المخطط حاولوا استرداد المبالغ النقدية التي قاموا بدفعها لأعضاء الشبكة واسترداد إيصالات الامانة الموقعة من اهليتهم الا أن أعضاء التنظيم تنصلوا منهم ، فقاموا بالابلاغ عن التنظيم للإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر التي تولت فحص البلاغ وتاكدت منه وقامت بأخطار النيابة التي تولت التحقيق.



المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة