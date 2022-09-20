اليوم السابع
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انفجارات عنيفة فى مستودع للأسلحة والذخائر بريف حمص

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:27 ص
انفجارات عنيفة فى مستودع للأسلحة والذخائر بريف حمص انفجار - صورة أرشيفية
وكالات

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ضربت انفجارات عنيفة مناطق متفرقة من ريف حمص، نتيجة انفجار مستودع يضم كمية كبيرة من السلاح والذخائر، في منطقة واقعة بين قريتي الشتاية وتل شنان ضمن ناحية الفرقلس على بعد نحو 20 كلم من مدينة حمص من الناحية الشرقية، حيث استمرت الانفجارات لعدة ساعات.

وحسب موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، لم ترد معلومات مؤكدة عن أسباب الانفجار، فيما إذا كان ناجما عن استهداف خارجي، أم انفجار من داخل المستودع نتيجة لخطأ فني أو مفتعل، كما توجهت فرق الإنقاذ والإطفاء وسيارات الإسعاف إلى المكان، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

 

 

 

 

 


حمص

سوريا

مستودع اسلحة

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