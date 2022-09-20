انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا الأحد المقبل فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج انطلاق حملة لطرق الأبواب بنطاق المحافظة؛ للتطعيم ضد فيروس كورونا بداية من 25 سبتمبر الجارى ولمدة أسبوعين، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، تستهدف جميع مدن وقرى سوهاج.

ووجه محافظ سوهاج كل الأجهزة التنفيذية بتقديم جميع التسهيلات والإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال الحملة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.

ومن جانبه وجه الدكتور سامى النجار، وكيل وزارة الصحة، الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم للقطاع الصحى بالمحافظة، موضحا أن عدد الفرق المشاركة فى الحملة 1400 فريق، بواقع فردين بكل فريق؛ ليبلغ عدد المشاركين بالحملة 2800 فرد، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع لجنة الطب الوقائى بالوزارة الأحد الماضى، وإعداد خطة تدريب الفرق المشاركة في الحملة؛ لتجوب جميع قرى ومدن المحافظة على مدار أسبوعين متتاليين بداية من الأحد المقبل 25 سبتمبر؛ لتقدم خدماتها للمواطنين.