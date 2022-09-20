انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم بأوقاف الإسكندرية

انطلقت فعاليات اختبارات المسابقة المحلية للقرآن الكريم بمسجد النبي دنيال بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية و الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية.

تأتى المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفي إطار سعي الوزارة لخدمة القرآن الكريم وأهله وتطوير الأئمة وتشجيعهم.

وفى سياق آخر، تفقد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية عددا من المساجد فى إدارة غرب والعجمي فى جولة مفاجئة صباح اليوم لتفقد الأوضاع داخل المساجد، وتواجد الأئمة ومقيمى الشعائر والعمال.

وقال بيان الأوقاف اليوم، ان الجولة استهدفت إدارتي (غرب-العجمي)، حيث تأتي هذه الجولة في إطار جولات وكيل اوقاف الإسكندرية لضبط سير العمل بالإدارات الفرعية والمساجد التابعة لها، ولِلتأكُدِ من ان الجميع يؤدي عمله المكلف به على أكمل وجه.