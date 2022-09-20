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انخفاض فى درجات الحرارة اليوم وطقس حار نهارا معتدل ليلا.. القاهرة 31 درجة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:00 ص
انخفاض فى درجات الحرارة اليوم وطقس حار نهارا معتدل ليلا.. القاهرة 31 درجة الأرصاد
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسب حدوث ضعيفة على السواحل الشمالية. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 31  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.
 
 
 
 

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