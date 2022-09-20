انتقادات لبايدن لإعلانه انتهاء جائحة كورونا فى أمريكا ووصفها بغير المسئولة

كتبت ريم عبد الحميد

تعرض الرئيس الأمريكى جو بايدن لانتقادات بعد تصريحه الذى قال فيه أن جائحة كورونا قد انتهت فى الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أن تأكيد بايدن بأن الوباء قد انتهى قد أغضبت كلا من الجمهوريين وبعض مسئولى الصحة العامة، الذين قالوا إنه من المبكر إعلان الانتصار على كوفيد 19، وإن هذا الإعلان يمكن أن يقوض جهود الإدارة لتأمين مزيد من التمويل من الكونجرس.

وكان بايدن قد قال فى مقابلة مع برنامج 60 دقيقة المذاع على قناة CBS أن الجائحة قد انتهت، ومازلنا نواجه مشكلة مع الفيروس، ومازلنا نقوم بعمل كثير لكن الجائحة انتهت.

وكان البيت الأبيض قد طلب فى سبتمبر من الكونجرس 22.4 مليار دولار للتعامل مع كورونا، وتضغط الإدارة لتشمل أموالا لمواصلة قرار يجب تمريره بحلول نهاية الشهر الجارى من أجل إبقاء عمل الحكومة.

وقال مسئولون فيدراليون أن التمويل عام للمساعدة فى تطوير وشراء مزيد من اللقاحات المستدامة التى تمنح انتقال العدوى. وعارض الجمهوريون حتى الآن كل المخصصات الجديدة، وقالوا أن تمويلات إغاثة كورونا التى لم يتم إنفاقها يجب إنفاقها أولا.

والتزمت الإدارة لتجديد حالة طوارئ الصحة العامة على الرغم من أن بعض الجمهوريين الذين يقولون إنه لم يعد ضروريا. وقدم هذا الإعلان للبيت الأبيض مرونة إضافية فى مكافحة كورونا.

وقال بعض مسئولى الصحة العامة أن الإعلان بأن الوباء انتهاء تصرف غير مسئول لأن الوفيات اليومية تتراوح حول 400، وهناك ما يصل إلى 23 مليون أمريكى يتعايشون مع أعراض كوفيد طويلة الأمد، وفقا لمكتب المحاسبة الحكومية.