اليوم.. بدء فعاليات المؤتمر الدولى الثانى بعلوم القاهرة حول الحفريات الفقارية

تنظم كلية العلوم جامعة القاهرة، فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للحفريات الفقارية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك خلال الفترة من 20-22 سبتمبر 2022 بمقر كلية العلوم.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر سيتناول 3 محاور رئيسة هى : الحفريات الفقارية فى مصر فى العصور الجيولوجية المختلفة، والحفريات الفقارية فى العالم العربى فى العصور الجيولوجية المختلفة، ومدى التوافق التشريحى للحفريات الفقارية بنظائرها من الحيوانات التى تعيش فى عصرنا الحالى فى العالم العربي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر، إنه سيشارك فى المؤتمر عدد كبير من العلماء الأجانب الذين أمضوا سنوات فى الأبحاث العلمية فى الحفريات الفقارية فى مصر والعالم العربى، إلى جانب مشاركة علماء من الشباب الباحثيين المصريين الذين يعملون بمجال الحفريات الفقارية، لافتًا إلى أن المؤتمر يتضمن 24 بحثًا علميا سيتم عرضها والنقاش حولها، إلى جانب ورشة عمل فى ختام فعاليات المؤتمر.

وأوضح الدكتور أحمد على مدنى رئيس قسم الجيولوجيا، أن المؤتمر الدولى الثانى للحفريات الفقارية يهدف إلى زيادة المعرفة بمجال الحفريات الفقارية بين الجامعات المصرية حيث أن مجال الحفريات يعتبر فى بداية إنشائه فى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى زيادة التعاون العلمى بين قسم الجيولوجيا وأقسام البيولوجى فى مجالات التشريح المقارن ومدى التوافق التشريحى بين الحيوانات الفقارية التى تعيش فى عصرنا الحالى وبين الحيوانات المتحفرة من ملايين السنين.