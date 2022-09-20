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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية حول سقوط سيدة من شرفة منزلها في السلام

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:30 م
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية حول سقوط سيدة من شرفة منزلها في السلام شرفة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة السلام، بتعيين حراسة امنية علي العقار الذى شهد واقعة سقوط ربة منزل من شرفة شقتها، وأمرت بتشميع الشقة لحين انتهاء التحقيقات .
 
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالى بسقوط سيدة من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل أسفل عقار سكني بمدينة السلام، وبها كسور، وكدمات متفرقة بجسدها، تم إخطار النيابة العامة، التى أمرت بنقل جثة السيدة إلى المشرحة، وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

تحقيقات النيابة

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