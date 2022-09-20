النقل تنتهى من المرحلة الأولى لازدواج طريق الزقازيق – السنبلاوين.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

انتهت وزارة النقل من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لازدواج طريق الزقازيق – السنبلاوين، ويبلغ طول الطريق 37.5 كم بعرض رصف 25 متر مع وجود طريقي خدمة على جانبى الطريق لخدمة المزارعين، بواقع 3 حارة مرورية لكل اتجاه، بتلكلفة إجمالية للمرحلتين مليار و787 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، بطول 20 كم، وذلك في المسافة من الزقازيق حتى ديرب نجم.

ويجرى العمل في المرحلة الثانية من المشروع بطول 17.5 كم، وذلك في المسافة من ديرب نجم حتى السنبلاوين، كما تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية للمرحلتين الأولى والثانية، بواقع 67 عمل صناعي (24) كوبرى و (39) نفق وعدد (4) بربخ.

وأكد وزير النقل على ضرورة سرعة نهو المرحلة الثانية من المشروع خاصة مع اهمية الطريق في الربط بين محافظات الشرقية و الدقهليه ودمياط والدولي الساحلي و كفر الشيخ وربط تلك المحافظات بمحافظات القناه ( الاسماعيله وبورسعيد).