المشدد 7 سنوات لعاملة بمشتل وعجان لحيازتهما هيروين بقصد الاتجار فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عجان بمخبز بلدى وعاملة بمشتل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانتهما فى القضية رقم 26788 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث، بقيام "م ع خ" 42 عامًا عجان بمخبز بلدى، و"م ا ع" 36 عاما عاملة بمشتل، مقيمان دائرة مركز بلبيس بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من جوهر مخدر الهيروين وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.