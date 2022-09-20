المشدد 6 سنوات لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات فى منشأة ناصر

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة ، متخذان من دائرة قسم شرطة منشأة ناصر مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الاثم ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمان كشف عن حيازتهما لكمية كبيرة من المواد المخدرة "مخدر الحشيش، والهيروين" بقصد الإتجار، كما أحرزا بدون ترخيص سلاح أبيض "مطواة ، كما أحرز المتهم الثاني الهيروين بقصد التعاطي ، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة منشاة ناصر، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة، متخذان من دائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر بحوزتم علي كمية من الحشيش الهيروين المخدرة ومبلغ مالي، و3هواتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد.