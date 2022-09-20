المستشفيات الجامعية تستعد لافتتاح وحدة المرأة الآمنة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تستعد المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس، لافتتاح وحدة "المرأة الآمنة"، لعلاج السيدات المعنفات، وذلك تحت قيادة الدكتور عادل حسن مدير المستشفيات الجامعية والأستاذ بكلية الطب بجامعة قناة السويس. ونظمت كلية الطب ندوة للتعريف بوحدة "المرأة الآمنة" والتى حضرها الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب، والدكتورة نهى سالم، وذلك بعد أن تبني الدكتور عادل حسن مدير المستشفيات الجامعية الدفاع عن حقوق المرأة ومساندتها، حيث تم تخصيص أماكن مجهزة لأربع تخصصات طبية وهى "النفسية والعصبية، وأمراض النساء، والطب الشرعى" وتهدف الوحدة إلى خدمة وعلاج وتقديم المشورة للسيدات المعنفات بمحافظة الإسماعيلية وأقليم القناة وسيناء.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل حسن، مدير المستشفيات الجامعية إن المستشفيات الجامعية بصدد تجهيز المكان الخاص بوحدة "المرأة الآمنة" وذلك فى إطار التعاون بين المجلس القومى للمرأة والمستشفى الجامعى، ولفت إلى أهمية تلك الخطوة وما لها من أثر ايجابى على التصدي لظاهرة السيدات المعنفات من ضحايا العنف الأسري وأيضاّ واللاتى تم الاعتداء عليهن.

ومن جانبها اشادت الدكتورة عفاف الكومي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، بالدور الفعال والخدمات التي تقدمها مستشفيات جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

ووجهت الدكتورة عفاف الكومي، الشكر للدكتور عادل حسن، للجهود المبذولة في إنشاء تلك الوحدة والتي تتم على أعلى مستوى، بالاضافة إلى تنظيم الندوات الخاصة بالتوعية بصحة المرأة.