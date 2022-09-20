المجر تحث الاتحاد الأوروبى على تجنب فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

كتبت: هناء أبو العز

حثت المجر الاتحاد الأوروبي على تجنب فرض عقوبات جديدة على روسيا مع استمرار أزمة إمدادات الطاقة في أوروبا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم، إن فرض عقوبات جديدة على موسكو لن يؤدي إلا إلى تعميق المشكلة التي سيسفر عنها ارتفاع أسعار الوقود، مضيفًا: يجب على الاتحاد الأوروبي التوقف عن التفكير في حزمة ثامنة من العقوبات، ويجب أن يتوقف عن الإجراءات المترددة التي لن تؤدي إلا إلى تعميق أزمة إمدادات الطاقة.

وواجهت روسيا عددا كبيرا من العقوبات بعد حربها على أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي بما في ذلك العديد من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه على الرغم من إدانة المجر للتحركات العسكرية الروسي على أوكرانيا، إلا أنها لم تتخذ إجراء صارخا مثل العديد من جيرانها، فقد رفض رئيس الوزراء فيكتور أوربان إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف.