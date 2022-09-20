الكنيسة ترسم 100 شماس فى منشأة منبال مطاى بالمنيا

كتب: محمد الأحمدى

صلى الأنبا جورجيوس أسقف إيبارشية مطاى وتوابعها للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء، بمنشأة منبال التابعة للإيبارشية فى المنيا، بمشاركة عدد من الأباء والمصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعقب صلاة الصلح صلى أسقف الإيبارشية صلوات رسامة أكثر من 100 من أبناء الكنيسة شمامسة فى رتبة إبصالتس، وشارك فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها والمصلين.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصليب يوم 27 سبتمبر الحالى، حيث يعتبر أحد الأعياد السيادية ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة حسب الاعتقاد المسيحى.