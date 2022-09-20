اليوم السابع
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الكشف على 351 حالة وصرف العلاج بالمجان بقافلة طبية لجامعة بنها بقرية بلتان

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:10 ص
الكشف على 351 حالة وصرف العلاج بالمجان بقافلة طبية لجامعة بنها بقرية بلتان أعمال الكشف بالقافلة الطبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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نظمت جامعة بنها، قافلة طبية بقرية بلتان مركز طوخ وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية، حيث جاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات "جراحة العظام، أمراض الجلدية، أمراض النساء والتوليد، الأطفال، الباطنة العامة، طب وجراحة العيون، وأمراض النفسية"، كما شارك أطباء صيدلة وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.

وتم الكشف الطبي على351 حالة من أهالي القرية وصرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات اللازمة ودخول العمليات.

أعمال الكشف بالقافلة الطبية
أعمال الكشف بالقافلة الطبية

 

المستفيدين من القافلة الطبية
المستفيدين من القافلة الطبية

 

جانب من أعمال الفحص
جانب من أعمال الفحص

 

صرف الأدوية بالمجان
صرف الأدوية بالمجان

 

فحص الأطفال بالقافلة الطبية
فحص الأطفال بالقافلة الطبية

 

 

 

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