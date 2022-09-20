القوى العاملة بالوادى الجديد تواصل حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد استكمال أعمال حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل والمشروعات المختلفة، لإدراجهم ضمن منظومة وثائق تأمين الحوادث الشخصية التى تقدمها الدولة لرعاية العمال وتأمينهم من المخاطر أثناء تأدية العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحصر العمالة غير المنتظمة لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، إن عملية التسجيل والحصر للعمالة غير المنتظمة تتم على أرض الواقع بمواقع العمل المختلفة، وذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة على توفير حياة كريمة لتلك الفئة وأسرها.

وأضاف مدير المديرية أن العمالة التى يجرى تسجيلها يتم تقديم الرعاية الصحية لها من خلال التعاقد مع مستشفيات داخل المحافظة، وكذلك تقديم منح لرعايتهم إجتماعياً فى بعض المناسبات كالزواج والمولود الجديد أو وفاة أحد الأقارب من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.