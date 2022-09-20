القومى للمرأة يستكمل البرنامج التدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية بـ 12 محافظة

كتب محمود راغب

يستكمل المجلس القومى للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية المشاركة في التوعية بالقضايا السكانية والصحية ضمن الندوات التوعية المجتمعية " جلسات الدوار" و التى تستهدف السيدات بعدد من محافظات مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

ومن المقرر أن يعقد البرنامج التدريبي بمحافظات (أسيوط ، قنا، المنوفية، المنيا، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، البحيرة ، الوادى الجديد، الأقصر ، أسوان ، الغربية) في الفترة من 21 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2022، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المحافظات المستهدفة.

يتناول البرنامج التدريبي التعريف بمبادرة تنمية الأسرة المصرية ، ودور الدعاة في القضية السكانية من منظور دينى ، والصحة والحقوق الإنجابية من منظور طبى وديني، وكيفية استخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة ، الأمومة الأمنة من منظور طبي ودينى، وقواعد تباعد الولادات وتنظيم الأسرة من منظور طبى ودينى ، رعاية النشئ من منظور طبي ودينى، كيفية إدارة جلسات الدوار، العنف ضد المرأة واثاره الصحية والنفسية والاجتماعية .

يذكر أن المرحلة السابقة من البرنامج التدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية استهدفت أكثر من 3600 قياده دينية (مسلم-مسيحي) في 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياه كريمة.