اليوم السابع
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القومى للمرأة يستكمل البرنامج التدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية بـ 12 محافظة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:21 ص
القومى للمرأة يستكمل البرنامج التدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية بـ 12 محافظة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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يستكمل المجلس القومى للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية  المشاركة في التوعية بالقضايا السكانية والصحية  ضمن الندوات التوعية المجتمعية " جلسات الدوار" و التى تستهدف السيدات بعدد من محافظات مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

 ومن المقرر أن يعقد البرنامج التدريبي بمحافظات (أسيوط ، قنا، المنوفية، المنيا، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، البحيرة ، الوادى الجديد، الأقصر ، أسوان ، الغربية) في الفترة من 21 سبتمبر حتى  5 أكتوبر 2022، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المحافظات المستهدفة.

يتناول البرنامج التدريبي التعريف بمبادرة تنمية الأسرة المصرية ، ودور الدعاة في القضية السكانية من منظور دينى ، والصحة والحقوق الإنجابية من منظور طبى وديني، وكيفية استخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة ، الأمومة الأمنة من منظور طبي ودينى، وقواعد تباعد الولادات وتنظيم الأسرة من منظور طبى ودينى ، رعاية النشئ من منظور طبي ودينى، كيفية إدارة جلسات الدوار، العنف ضد المرأة واثاره الصحية والنفسية والاجتماعية .

يذكر أن  المرحلة السابقة  من  البرنامج التدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية استهدفت أكثر من 3600 قياده دينية (مسلم-مسيحي) في 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياه كريمة.


القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

تنميه الاسره

المشروع القومى لتنميه الاسره



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