الغضبان يلتقى مساعد رئيس الوزراء.. ويؤكد: بورسعيد الأولى فى تنفيذ المشروعات التنموية

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اللواء هشام السودانى مساعد رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية ببورسعيد والمرور عليها، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والدكتور خالد صبري عميد كلية طب بورسعيد، والدكتور محمد الجوهري ممثل جامعة بورسعيد، وعدد من الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة مساعد رئيس مجلس الوزراء، واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذى فى عدد من المشروعات القومية خلال الٱونة الاخيرة، مؤكدا أن بورسعيد شهدت كم كبير من أعمال التنمية، وتعد المحافظة الأولى في تتفيذ المشروعات القومية ومتابعتها، فضلا عن تنفيذ مشروعات إضافية لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن نجاح المحافظة فى تنفيذ كبرى المشروعات يأتي نتيجة تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات في محافظة بورسعيد.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بانطلاق كبرى المشروعات القومية من بورسعيد، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المشروعات القومية التنموية والخدمية ببورسعيد، وعلى رأسها مشروعات التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمى، واللذان ساهما في أحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لافتا إلى أن التعاون والتنسيق الدائم بين كافة الجهات ببورسعيد ساهم في سرعة إنجاز المشروعات الجديدة وتنفيذها على أعلى مستوى.