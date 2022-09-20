الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة بالأسواق

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة للعمل بها فى أسواق التجزئة بالمحافظة تحت إشراف شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، حيث تشهد ارتفاعا طفيفا فى أسعار الطماطم نظرا لفاصل العروة وقلة المعروض.

وقال جلال الطاهر، رئيس شعبة الخضر والفاكهة، إن أسعار الخضر تتضمن، سعر الطماطم فرز أول من 6.5 : 8، طماطم فرز ثاني من 4 : 6، طماطم صلصة من 2 : 3، بطاطس قلية من 6.5 : 8، بطاطس قلية نمرة 2 من 4 : 6، بطاطس طبخ من 2 : 4، كوسةو خيار من 8 : 10، كوسة و خيار نمرة 2من5 : 7، جزر نمرة 1 من 5 : 6.5، جزر نمرة 2 من3 : 4، باذنجان رومي وعروس من 4 : 6، فلفل حار وبارد من 4 : 6، ملوخية من 6 : 8، بامية من 20 : 25، ليمون من 8 : 10.

وأشار على العكرمي، سكرتير عام شعبة الخضر والفاكهة، إلى أن أسعار الفاكهة تتضمن ، سعر العنب أبيض والأحمر من 10 : 15 حسب الجودة، والتفاح البلدي من 14 : 16، والتين من 14 : 18، المانجو زبده من 10 : 12، مانجو سكري من 12 : 14، مانجو صديقة من 15 : 18، مانجو عويس من20 : 30 حسب الجودة.

يستمر العمل بقائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة في أسواق التجزئة بالإسماعيلية تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية حتى مساء الجمعة 23 سبتمبر.