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العاهل الأردنى: مصر والأردن والعراق نموذج للشراكة متعددة الأطراف

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:49 م
العاهل الأردنى: مصر والأردن والعراق نموذج للشراكة متعددة الأطراف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
وكالات

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دعا العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثاني إلى احترام حقوق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره، وكذلك احترام حقوق اللاجئين.

وشدد الملك عبد الله، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة اتخاذ اجراءات مشتركة لضمان وصول الإمدادات الغذائية، موضحا أنه لا يمكن لبلد أن يزدهر إذا لم يكن الغذاء متوفرا بكلفة مناسبة على مائدة كل أسرة

وأضاف أن بلاده كانت حريصة على إقامة شراكات لمواجهة التحديات، موضحا أن الأردن نقطة ربط حيوية للشراكات الإقليمية والعمل للتصدي للأزمات الدولية، حيث تبقى الأردن ومصر العراق ودول أخرى نموذج لهذه الشراكة متعددة الأطراف بالمنطقة من أجل الاستثمار واستغلال الإمكانات المتاحة.


الأردن

الملك عبد الله الثاني

الجمعية العامة للأمم المتحدة

فلسطين

الامدادات الغذائية



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