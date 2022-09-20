الصحة: لن يتم تفكيك قطاعات الوزارة لشركات ونضمن توفير الخدمات للمواطن

وأشار عبد الغفار، إلى طرح الهيئة الاقتصادية، التى أنشئت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964، أحد المستشفيات التابعة لها للاستثمار من خلال القطاع الخاص، موضحًا أن الهيئة تابع لها 5 مستشفيات تقدم الخدمات العلاجية بشكل متميز مقابل أجر وبإشراف من وزارة الصحة فى محافظة القاهرة، كاشفا فى الوقت نفسه عن اسم المستشفى التى قامت الهيئة الاقتصادية بطرحها للاستثمار هى مستشفى هليوبوليس الخاصة بالسياحة العلاجية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هذا الاستثمار يشمل الإدارة وحق الانتفاع والتطوير من باب دعم الاستثمار فى المجال الصحى فى مصر، مشيرا إلى أن "المستثمر سيقوم فقط بدفع الزيادات على القيم التى تدفعها الحكومة، ولم يقم بدفع قيمة الأرض ولا قيمة المبانى، ولا قيمة الأطباء والفرق الصحية العاملة داخل المستشفى".

وأكد عبد الغفار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع ملف الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى المشاريع التطويرية التى حدثت فى القطاع الصحى فى البلاد خلال الفترة الماضية، سواء من ناحية المنشآت الصحية أو التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى بناء مستشفيات جديدة مملوكة للدولة فى عدد من محافظات الجمهورية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على أن الدولة تقوم بشكل منتظم بتحسين الأوضاع العامة الخاصة للعاملين فى الفريق الصحى من خلال حزم تمويلية وتحفيزية مالية متصاعدة، مشيرًا إلى تلبية الدولة لمطالب الأطباء والفريق الصحى بضرورة الحصول على شهادة تخصصية معترف بها على مستوى العالم؛ لذلك قامت بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى الذى يتولى التدريب المهنى لمرحلة ما بعد التخرج فى كلية الطب.