"الصحة" تكشف خريطة تدريب القوى البشرية بقطاعاتها المختلفة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تدريب 274 ألف و123 فردا من أعضاء المهن الطبية والفريق الطبى بالداخل والخارج، كما تم التوسع فى تدريب الأطباء بالخارج عن طريق المنح بالتعاون مع وزارات التعاون الدولى والخارجية، وذلك بشفافية تتيح الفرصة لجميع الأطباء بالإعلان عنها عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان، لافتاً إلى أنه بلغ إجمالى عدد المرشحين للمنح بالخارج 1835 من أعضاء المهن الطبية وتم قبول 38 ألف و995 فرد من أعضاء المهن الطبية بالدراسات العليا، كما تم قبول 10 آلاف و429 فرد من أعضاء المهن الطبية بالدراسات العليا من المناطق النائية والحدودية.

وحول التعليم الفنى الصحي، قال الدكتور حسام عبد الغفار، أنه تم إنشاء ألفين و532 مدرسة تمريض و12 معهد فنى صحى و12 معهد فنى صحى و722 فرع على مستوى المحافظات، كما تم تخريج 118 ألف و502 فرد من المعاهد الفنية الصحية .

بينما تم تطوير منظومة التعليم الطبى قامت وزارة الصحة والسكان بتطوير شامل للمنظومة التدريبية من خلال لشراكة مع جامعة هارفارد الأمريكية، حيث تم تخريج 800 متدرب فى 2021/2020 فى مجال مهارات التعليم الطبى، بينما تم تخريج 800 متدرب فى 2021/2020 فى مجال التدريب على الأبحاث الإكلينيكية، فيما تم التعاون مع الكلية الملكية بالمملكة المتحدة، كما تم تدشين إدارات فرعية للزمالة المصرية لمتابعة العملية التدريبية بجميع المحافظات، وذلك لتوفير فرص تدريبية ل100% من الأطباء المكلفين بوزارة الصحة، كما تم تدشين منصة التعليم الطبى الإلكترونى LMS بالتعاون مع بنك المعرفة لجميع العاملين بالقطاع الطبي، لاتاحة المحتوى العلمى مجاناً.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم تدريب أطباء طب الأسرة بالمملكة المتحدة وإنشاء 3 معاهد فنيه للتمريض بالتعاون مع ألمانيا وفتح فصول إضافية من المدارس ورفع كفاءتها وإطلاق المبادرة الرئاسية للاستثمار فى مقدمى الخدمات الطبية.