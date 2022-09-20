الصحة: إطلاق قافلتين متخصصتين فى مجال الأسنان بالقاهرة خلال أسبوع



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان تقدم عدة خدمات علاجية من ضمنها علاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة، مشيرًا إلى تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دوري.



ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، أنه تم تقديم خدمات علاجية لـ 298 مواطن من خلال قافلتين طبيتين متخصصتين في طب الأسنان، تم تنفيذهما بمحافظة القاهرة بداية من شهر أغسطس الماضي، وحتى منتصف الشهر الجاري، لافتًا إلى عقد 275 ندوة تثقيفية مصاحبة للقافلتين للتوعية بطرق العناية بصحة الفم والأسنان.



وفي سياق متصل، ذكر «حسن» أن الإدارة المركزية لطب الأسنان حرصت على التواجد خلال مؤتمر الأسنان «ايديسك 2022» للرد على جميع استفسارات أطباء الأسنان بخصوص التكليف والنيابات والتدريب والتعليم الطبي المستمر والامتياز، مشيراً إلى عمل استبيان للشكاوى والمقترحات، للاطلاع على التحديات والعمل على حلها.