السجن 15 سنة لمزارع لحيازته 270 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشارعدلي عباس الخولي رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشار محمد السيد سعد ، والمستشار عبد الكريم أبو النصر والمستشار خالد احمد زكي، بالسجن 15 سنة وغرامة مالية مائة ألف جنية للمتهم " ع.ف.ك" مزارع، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 7463 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بالقبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،قيام المتهم " ع.ف.ك " مزارع، بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ،فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه ،وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه داخل سيارة ،وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول ،وبتفتيش السيارة عثر بها علي جوالين ،وبفض الجوال الأول عثر بداخله على عدد 140 طربة حشيش، والثاني علي عدد 129 طربة حشيش، وتم ضبطه والتحفظ على المضبوطات ،وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة ،قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.