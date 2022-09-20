الدوما: لا توجد عقبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام لوجانسك ودونيستك لروسيا

كتب أحمد عرفة

قال نائب "روسيا الموحدة" بمجلس الدوما أوليج موروزوف، إن المجلس سيعقد اجتماعا خاصا إذا لم يكن لديه الوقت لاتخاذ القرارات اللازمة لدخول مناطق جديدة إلى روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب "روسيا الموحدة" بمجلس الدوما: لا توجد عقبة واحدة لاتخاذنا في اليوم التالي من إعلان نتيجة الاستفتاء في دونيتسك ولوجانسك جميع الإجراءات القانونية اللازمة لانضمامها إلى روسيا، لافتا إلى أنه وفقا للخطة بعد الاستفتاءات سيعقد مجلس الدوما جلسة في 28 سبتمبر.

وسيجري الاستفتاء في دونيتسك ولوجانسك ، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بشأن مسألة الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر، ومن المقرر عقد جلسات كاملة لمجلس الدوما في 27 و28 سبتمبر، وبعد ذلك يجب على النواب مغادرة موسكو، وبدأ أسابيعهم الإقليمية.