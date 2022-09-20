الداخلية تضبط 1666 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1666) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (2) قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (4٫888 طن "زيت طعام – مسلى – مكرونة") ، و(478) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (108٫980 طن "دقيق أبيض – مكرونة – ملح طعام – سكر – زيت – أرز – أعلاف" - 12556عبوة سجائر) ، وكذا (712) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق مدعم "تصرف ، تجميع" – 73 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 104 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 22 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 21 قضية توقف عن الإنتاج – 474 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات (13٫100 طن دقيق بلدى مدعم – 114 بطاقة ذكية – ماكينة صرف خبز) ، وكذا ضبط (27) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3٫990 طن "سكر – أسمدة " مدعمة –168600 لتر مواد بترولية – 4000 رغيف بلدى مدعم - 393 إسطوانة بوتاجاز) .. بحجم مضبوطات بلغت (131٫458 طن – 12556 عبوة سجائر – 168600 لتر "مواد بترولية" – 4000 رغيف بلدى مدعم – 393 إسطوانة بوتاجاز – 114 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة صرف خبز).. كان أبرزها ضبط (11 طن "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر بدون بيانات ، لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية الدقيق الأبيض) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (10,325 طن "سكر حر – سمسم – فول سودانى" معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (5 طن "أعلاف حيوانية"معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (90300 لتر "سولار – بنزين92 ، 80") قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما إضطلعت الإدارة العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة بنطاق مديرية أمن القليوبية لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر الغير صالحة للإستهلاك الأدمى ، والمنتجات المغشوشة والمقلدة ذات الضرر بالغ الأثر على صحة المواطنين ..والتى أسفرت عن ضبط عدد (129) قضية بإجمالى مضبوطات(60,061) طن، و(23909) عبوة، (64124) قطعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (187 قطعة "20 قطعة صوتية – 86 قطعة ضوئية – 81 ملصق") وضبط (20700 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع) بدون مستندات، غير مسجلة بالجهات المعنية ، وغير مطابقة للمواصفات الصحية.. وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القليوبية وضبط (2 طن "أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية وضبط (120 طن "مخللات" مستلزمات إنتاج وتحت التجهيز) معبأة داخل براميل بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ، وكذا ( 1200 عبوة مخللات "منتج نهائى" مدون عليها علامات تجارية وهمية) ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات) بمحافظة المنوفية، وضبط (17 طن دهانات) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الدهانات بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وكما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (53) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (23415 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع – 140000 قطعة).