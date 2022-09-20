الحكم على إسبانية بـ24 سنة سجن لحرقها عشيقة زوجها وجارتها حية

حكمت الغرفة الجنائية فى المحكمة العليا الإسبانية على ماريا إيزابيل بالسجن لمدة 24 عامًا، وذلك بتهمة قتل جارتها بإضرام النار فيها بعد صبها بالبنزين فى منزل الضحية فى مورسيا، وفقا لصحيفة "لا اوبنيون" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة الإسبانية ارتكبت جريمة حرق عمد وجريمتى إصابة، حيث أنها قامت بضرب حماة الضحية وزوجها الذين جاءوا لمساعدتها اثتاء اضرام النار فيها، مشيرة إلى أن السبب فى قتلها بهذه الطريقة البشعة يرجع إلى الخيانة، حيث كانت تشك فى وجود علاقة تجمع الضحية مع زوجها.

وأوضحت الصحيفة أن ماريا ايزابيل توجهت إلى منزل جارتها بعد أن تشاجرا قبلها ثلاثة مرات متتالية، وكانت تحمل سكينا وزجاجة من البنزين، ومجرد أن فتحت جارتها الباب سكبت عليها البنزين بشكل مفاجئ واضرمت النار فيها بولاعة، وقامت بضرب من قام بمساعدتها ثم غادرت المكان سريعا.

وبدأت الضحية التى تبلغ من العمر 38 عاما أن تحترق ورغم من نقلها سريعا إلى المستشفى وبدأت أن يتم شفاءها إلا أنها لم تستطع التعافى من إصاباتها الخطيرة وتوفيت فى النهاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماريا ايزابيل اعترفت بأنها قامن باضرام النار فيها، ولكنها قال إنها أيضا كانت تحت تأثير المخدرات، وكانت تسمع الكثير عن علاقة جارتها بزوجها مما أثار غيرتها ودفعها لحرقها.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية اصدرت فى البداية حكما بالسجن 25 عاما، ولكن بعد ذلك خففت من الحكم ليصبح 24 عاما، كما حكمت بدفع تعويض 100 الف يورو لزوج المرأة المتوفاة.