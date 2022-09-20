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التعليم تنفى تخصيص حصص للثقافة الجنسية فى المدارس

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:32 م
التعليم تنفى تخصيص حصص للثقافة الجنسية فى المدارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المناهج الدراسية متضمنة مفاهيم لتوعية الطلاب بمخاطر الزيادة السكانية، ضمن القضايا الأسرية والاجتماعية التى يجب أن يتم تثقيف الطلاب حولها، مشددة على أنه لا يوجد نية لتخصيص حصص للثقافة الجنسية بالمدارس.
 
خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، بشأن تفعيل الكتاب الدورى رقم 31 بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها فى المدارس والمنشأت التعليمية، للوقاية والحد من انتشار الجرائم ذات الطابع الأخلاقي والجنس.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة حدوث أكثر من واقعة أخلاقية، مشددا على تفعيل العمل بالكتاب الدورى والالتزام بتنفيذ بما ورد به من بنود، والإبلاغ الفورى عن أى واقعة أخلاقية، حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بهذا الشأن.

التربية والتعليم

الزيادة السكانية

الثقافة الجنسية

تخصيص حصص للثقافة الجنسية

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