التعليم تقرر تعديل نظام الدراسة لأبناء المصريين بالخارج لتصبح فصلين دراسيين

كتب محمود طه حسين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعديل نظام الدراسة على نظام أبناء المصريين فى الخارج ليصبح فصلين دراسيين بدلًا من فصل دراسى واحد أسوة بطلاب مدارس جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم مناقشة تعديل ضوابط التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بجمهورية السودان للعام الدراسى 2022/ 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط التالية: أن يكون الطالب حاصل على الصف الأول والثانى الثانوى العام من مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان كطالب منتظم، وأن يكون الطالب أحد أبناء العاملين بالبعثات الحكومية المصرية بالسودان (المعارين فقط)، ويشترط الإقامة بدولة السودان من بداية سفر المعار (الوالد/ الوالدة) حتى موعد عقد الامتحان، وإلغاء ما يسمى بطالب منازل بالبعثة، وبالنسبة لأبناء الجالية المصرية المقيمين بدولة السودان من دون العاملين بالبعثات الحكومية المصرية والغير راغبين فى الدراسة بمدراس البعثة يحق لهم التقدم على نظام أبناؤنا فى الخارج من الصفوف الأولى وحتى الصف الثانى الثانوي.