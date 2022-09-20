التعليم تستحدث شرطا لدخول امتحان الثانوية بالسودان للبعثة المصرية.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

استحدثت وزارة التربية والتعليم الفنى، شرطا لدخول امتحانات الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بجمهورية السودان، قائلة: يجب أن يكون الطالب حاصل على الصف الأول والثانى الثانوى العام من مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان كطالب منتظم مع إلغاء نظام المنازل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، يجب أن يكون الطالب أحد أبناء العاملين بالبعثات الحكومية المصرية بالسودان (المعارين فقط)، ويشترط الإقامة بدولة السودان من بداية سفر المعار (الوالد/ الوالدة) حتى موعد عقد الامتحان، وإلغاء ما يسمى بطالب منازل بالبعثة، وبالنسبة لأبناء الجالية المصرية المقيمين بدولة السودان من دون العاملين بالبعثات الحكومية المصرية والغير راغبين فى الدراسة بمدراس البعثة يحق لهم التقدم على نظام أبناؤنا فى الخارج من الصفوف الأولى وحتى الصف الثانى الثانوي.