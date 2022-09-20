التعليم: إتاحة العمل بالحصة والتطوع بالعام الدراسى الجديد لسد العجز

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة العمل بنظام الحصة للعام الدراسي الجديد وأيضا التطوع فى المدارس لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس وفقا للضوابط المعتمدة من قبل الوزارة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس يتم أيضا من خلال تسكين المعلمين الجدد المتقدمين فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم بعد إنهاء إجراءات التعاقد من امتحانات وأيضا استكمال الاختبارات.

ووافقت وزارة التربية والتعليم فى وقت سابق على السماح لحاملى المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وفقًا لضوابط خاصة.

ووجهت الوزارة، مديرى المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية فى كل تخصص.

كما طالبت بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التى يرغب العمل بها، وذلك فى ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.

واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة.