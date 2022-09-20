التضامن: 34 مليون مواطن مسجلون بقاعدة بيانات برامج الحماية ويستحقون الدعم

كتب: أحمد قنديل

أكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن هناك 34 مليون مواطن مصري مسجلون بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي طالبن لبرنامج تكافل وكرامة، موضحًا أن الوزارة ترى استحقاقهم.

وقال هاشم خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء DMC"، إن هناك نسبة تخارج 10% سنويًا، وتقوم الوزارة بإدخال غيرهم، للتحرك وفقًا للمخصصات التي تصل إلى 19.5 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف، التخارج يعني تحول الأسر من فئات مستحقة إلى غير مستحقة، من خلال تحسن حياتهم الاجتماعي، تحت مظلة برامج الحماية، لافتًا إلى أن فلسفة برامج الحماية تنظر للشخص الفقير على إنه مريض، ويجب مساعدته حتى يشفى وليس حتى الموت، موضحًا أن برامج الحماية تتضمن جزء تنموي وأخر تمكيني.

وتابع، لابد أن يتعافى مريض الفقر من خلال برامج التمكين في مدة من 3 إلى 5 سنوات، لافتًا إلى أن الدولة راعت الظروف الاقتصادية والإجراءات التي وقعت ولم تحمل عبء على المواطنين.