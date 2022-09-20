اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التصريح بدفن طالبين صدمهما قطار فى العياط أثناء عبورهما من منطقة غير شرعية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:21 م
التصريح بدفن طالبين صدمهما قطار فى العياط أثناء عبورهما من منطقة غير شرعية جثة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن طالبين صدمهما قطار فى العياط أثناء عبورهما من منطقة غير شرعية، وناظرت النيابة جثامين الضحايا وكلفت مفتش الصحة باعداد تقرير بذلك، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود يعان فى حادث مصرع طالبين صدمهما قطار فى العياط، وذكروا أن الطالبين أثناء عبورهما السكة الحديد من منطقة غير شرعية للعبور، صدمهما القطار مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.

وقال شهود العيان إنه تم التعرف على الطالبين، وإبلاغ مركز شرطة العياط، ووصل أفراد أسرتيهما وتعرفوا عليهما، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطالبين، ولم يشتبهوا فى مصرعهما جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بشخصين، ما أسفر عن مصرعهما فى العياط، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث وإجراء التحريات.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن طالبين أثناء عبورهما السكة الحديد صدمهما قطار،مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.

تم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


امن الجيزة

السكة الحديد

العياط

النيابة العامة



الموضوعات المتعلقة

التصريح بدفن جثة خادمة سقطت من الطابق العاشر بالوراق

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:01 م

تأجيل نظر طعن أسرة وائل الإبراشى على قرار "ألا وجه لإقامة دعوى جنائية" لـ24 نوفمبر

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:44 م

رفع أولى جلسات طعن أسرة وائل الإبراشى على "ألا وجه لإقامة دعوى جنائية" للقرار

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:16 ص

اليوم نظر أولى جلسات طعن أسرة وائل الإبراشى على قرار "ألا وجه لإقامة دعوى جنائية"

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:03 ص

إخلاء سبيل سيدة الوراق في واقعة سقوط خادمتها من الدور العاشر

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:17 م

مصرع مسجل جنائي بالشرقية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالشرقية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة