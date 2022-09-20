التصريح بدفن طالبين صدمهما قطار فى العياط أثناء عبورهما من منطقة غير شرعية

أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن طالبين صدمهما قطار فى العياط أثناء عبورهما من منطقة غير شرعية، وناظرت النيابة جثامين الضحايا وكلفت مفتش الصحة باعداد تقرير بذلك، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود يعان فى حادث مصرع طالبين صدمهما قطار فى العياط، وذكروا أن الطالبين أثناء عبورهما السكة الحديد من منطقة غير شرعية للعبور، صدمهما القطار مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.

وقال شهود العيان إنه تم التعرف على الطالبين، وإبلاغ مركز شرطة العياط، ووصل أفراد أسرتيهما وتعرفوا عليهما، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطالبين، ولم يشتبهوا فى مصرعهما جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بشخصين، ما أسفر عن مصرعهما فى العياط، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث وإجراء التحريات.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن طالبين أثناء عبورهما السكة الحديد صدمهما قطار،مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.

تم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.