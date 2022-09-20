التصريح بدفن جثة سيدة سقطت من الطابق الثالث بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 40 سنة مصرعها عقب سقوطها من الطابق الثالث بدائرة قسم أول سوهاج وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية وتم التصريح بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بوفاة ربة منزل عقب سقوطها من الطاب الثالث عقب إختلال توازنها وتم نقل جثتها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أسامه طنطاوى مفتش مباحث المديرية وقادها الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم اول سوهاج أنه أثناء تواجد المدعوة سماح خ ح ف 40 سنةK وتقيم دائرة القسم بشرفة مسكنها بالطابق الثالث بذات الناحية hختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام وبسؤال والدتها شادية ا ع ا 60 سنة ربة منزل وشقيقها محمد خ ح ف 39 سنة موظف وشقيقتها ياسمين خ ح ف 20 سنة ربة منزل ويقيمون بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ولم يتهموا أحداً بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.