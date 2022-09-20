التحفظ على صاحب ماكينة أرز فى واقعة مصرع سيدة خنقا إثر جذب سير الماكينة خمارها

الشرقية فتحية الديب

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز أولاد صقر بالشرقية، اليوم الثلاثاء، على صاحب ماكينة تبييض أرز متجول؛ على خلفية واقعة وفاة سيدة خنقا أثناء محاولتها تبيض كمية من الأرز الشعير، بعد أن جذب سير الماكينة "خمارها" الملتف حول عنقها ما أدى لاختناقها ووفاتها فى الحال.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفي أولاد صقر المركزى، بوصول " منى ع أ ال " 38 عاما مقيمة أولاد صقر، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها تعرضت لجذب سير جرار بياض الأرز "خمارها" أثناء قيامها بتبيض كمية من الأرز، وتوفيت فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أولاد صقر، وتم التحفظ على صاحب ماكينة تبييض الأرز، وتبين أنه متجول يقوم بتبييض الأرز أمام المنازل، وتم تحرير محضر بالواقعة.