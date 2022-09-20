التحريات تكشف ملابسات مصرع سيدة بسبب ثلاجة في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرة سيدة لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بصعق كهربائي في قرية بأطفيح، وذكر أفراد الأسرة، أن السيدة خلال تنظيفها محتويات المنزل، والثلاجة، أصيبت بصعق كهربائي، أسفر عن مصرعها.

وذكروا أنهم حاولوا إسعافها إلا أنها فارقت الحياة، وناظر رجال المباحث جثة السيدة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأشار التقرير الطبي أن سبب الوفاة إصابتها بصعق كهربائي، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، صرحت النيابة بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سيدة داخل مسكنها في قرية تابعة لمركز أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن ربة منزل أصيبت بصعق كهربائي خلال تنظيف الثلاجة، مما أسفر عن مصرعها.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.