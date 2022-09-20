التأمين الصحى الشامل بالأقصر ينظم ندوة للتوعية بالمنظومة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، ندوة تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمقر مجلس مدينة البياضية، وذلك تحت شعار "تأمين صحى شامل لكل المصريين"، وتنفيذاً لتعليمات حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل لإدارة العلاقات العامة بالفرع، على عقد ندوات تثقيفية ولقاءات جماهيرية بالمدن والقرى بالأقصر، وزيادة الوعى لدى المواطنين ورصد كل العقبات التى تواجه المستفيدين والعمل على حلها.

وفى بداية الندوة رحب المهندس محمود شاهين، رئيس مجلس مدينة البياضية، بالحضور من ممثلى هيئة التأمين الصحى الشامل والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ومشايخ قرى مركز ومدينة البياضية، وعدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما قال الدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالفرع، خلال الندوة إن نظام التأمين الصحي الشامل نظام تكافلي وإلزامي لجميع المواطنين في مصر يتم تطبيقه على مراحل، وتم اختيار الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى والتي تضم محافظات:- (بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية - جنوب سيناء - أسوان – السويس).

وتابع الدكتور أحمد عطية أن هيئة التأمين الصحى الشامل هى المسئولة عن تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن ثلاث هيئات:- (هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية) ولفت النظر إلى دور كل هيئة داخل المنظومة وشرح مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل داخل وحدات طب الأسرة والمستشفيات، وطرق الاستفادة من الخدمات والجهات المتعاقدة خارج مستشفيات الهيئة، ودور إدارة المستفيدين بالتنسيق لتلقى الخدمات خارج وحدات الرعاية بالقطاع الحكومى والخاص.

وأكد عطية أن قانون التأمين الصحى الشامل يتيح للمغتربين خارج المحافظة الحصول على الخدمات الطبية وفقاً للقانون مع إعفاء غير القادرين من سداد الاشتراكات، والتزام القادرين على سداد اشتراك التأمين الصحي الشامل وذلك لاستدامة الخدمات وشرح آلية تسديد الاشتراكات.

فيما ناشد أحمد أمين مدير العلاقات العامة بالفرع، إلى إمكانية الاتصال بالخط الساخن 16528 بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في حال تأخر الحصول على الخدمات الطبية، مؤكداً على أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تولي اهتماما كبيرا بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وفي نهاية الندوة قام ممثلو التأمين الصحي الشامل بالرد على التساؤلات والشكاوى التي تواجه أهالي مدينة البياضية والقرى التابعة لها عند تلقي الخدمة الصحية، ومعاناة المنتفعين داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتضررهم من صرف أدوية بديلة لأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى قوائم الانتظار بالمستشفيات وصعوبة الاتصال بالخط الساخن 15344 بسبب توقف الخدمة بصفة مستمرة وتوقف السيستم داخل الوحدات الصحية، وسوء المعاملة من قبل القائمين على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالوحدات والمستشفيات.

وطالب الأهالي بتشديد الرقابة على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية وسرعة الانتهاء من تجهيز مركز طب البياضية لاستقبال المنتفعين، وذلك نظراً لمعاناة الأهالي وبعد المسافة عند التوجه لمركز طب البغدادي وتفعيل الطوارئ بوحدة طب البغدادي على مدار اليوم، وتوفير الأمصال لاستقبال الحالات الطارئة وزيادة الطاقة الاستيعابية لحضانات مستشفى إيزيس التخصصي وتفعيل المستشفى لاستقبال حالات الطوارئ من قرى مركز البياضية نظراً لمعاناة المنتفعين في الذهاب إلى مستشفى الكرنك الدولي.

وحضر فعاليات الندوة كل من المهندس محمود شاهين رئيس مجلس مدينة البياضية، والدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالفرع، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة والإعلام والمشرف على حملات التوعية بالتأمين الصحي الشامل، والمهندسة نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر، ومحمود جابر مدير وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، وتم التنسيق للندوات التوعوية من سماح أحمد ورأفت صادق بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع.



تلقى التساؤلات والشكاوى حول منظومة التأمين الصحى الشامل



حضور ندوة للتوعية بالتأمين الصحى الشامل فى مدينة البياضية



ندوة للتوعية بالمنظومة وتلقى الشكاوى فى مدينة البياضية