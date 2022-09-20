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البيت الأبيض: بايدن سيرشح لين تريسي لمنصب السفيرة في موسكو

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:33 م
البيت الأبيض: بايدن سيرشح لين تريسي لمنصب السفيرة في موسكو الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرشح لين تريسي لمنصب السفيرة في موسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أقر نواب مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، تعديلات على قانون الجنسية الروسية، يمنح الأجانب من الذين أبرموا عقدا للخدمة في القوات المسلحة الروسية، فرصة الحصول على الجنسية خلال عام واحد.

 

وبموجب القانون الجديد سيتمكن الأجانب الذين أبرموا عقدا مع وزارة الدفاع الروسية للخدمة في القوات المسلحة الروسية أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية لمدة عام واحد على الأقل، من الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة دون الحاجة إلى الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة.

 

ويتضمن القانون أيضا تقليص الفترة التي يتم فيها إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية مع دخول المواطن الأجنبي الخدمة في منصب عسكري من خمس سنوات إلى سنة واحدة للرتب: (جندي، بحار، رقيب، رئيس عمال).


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