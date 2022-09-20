البيئة: الاجتماع التمهيدى لمؤتمر الأطراف للوزراء الأفارقة بالكونغو 1 أكتوبر

كتبت ــ منال العيسوى

أكدت الدكتورة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، أنه سيتم انعقاد الاجتماع التمهيدي القادم لمؤتمر الأطراف خلال الفترة من3 ـ 5 أكتوبر 2022 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكدت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الاجتماع التمهيدى يهدف لتوفير مساحة أكبر للوزراء للتعبير عن آرائهم قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ، حيث سيخوض الوزراء الأفارقة مناقشة مكثفة لمبادرة المخلفات 50 لأفريقيا، التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ، حيث إنها تعد هذه المبادرة هى أول مبادرة إفريقية على الإطلاق تعالج مشكلة المخلفات من أساسها، وهى ضرورية وهامة لأنها تغطي كلاً من التخفيف والتكيف.

جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة خلال مشاركتها الأخيرة في مؤتمر وزراء البيئة الافارقة " الآمسن"، سعت الى تحفيز جميع الوزراء على المشاركة في هذا الاجتماع التمهيدى للمؤتمر والذى سينعقد بالكونغو، نظرًا لأهميته وإظهار الأصوات الأفريقية ومواقفهم.