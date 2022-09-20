البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات بقيمة 58.8 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير بحجم تداول 588 ألف سهم بقيمة 58.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة كاش ناو فينانس لأنظمة الدفع والمرتبات بحجم تداول 30 ألف سهم بقيمة 30 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 17 مليون سهم بقيمة 93.6 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.270 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.11%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 23.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 65.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 44.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 2.8 مليون جنيه، 96.9 مليون جنيه، 44.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 12344 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4054 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.