اليوم السابع
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البابا تواضروس يلتقى وزير الإعلام اللبنانى.. ويؤكد: لا زلت أصلى لاستقرار لبنان

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:19 م
البابا تواضروس يلتقى وزير الإعلام اللبنانى.. ويؤكد: لا زلت أصلى لاستقرار لبنان جانب من لقاء قداسة البابا ووزير الإعلام اللبنانى
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، المهندس زياد المكارى وزير الإعلام اللبنانى.

وتحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن الكنيسة القبطية وتاريخها ودورها الحالى فى دعم قضايا الوطن، كما تناول حديث قداسته الإشارة إلى تاريخ مصر العريق، مشيدًا بالتطوير الحادث فيها فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن للبنان محبة خاصة لدى قداسته، ولدى المصريين بصفة عامة، مشيرًا إلى أنه لا يزال يصلى لأجل استقرار لبنان.

وتأتى هذه الزيارة في إطار زيارة الوزير اللبنانى لمصر للمشاركة فى مؤتمر وزراء الإعلام العرب.

وحضر اللقاء السفير على الحلبى سفير لبنان في مصر، والمستشار بطرس فرنجية المستشار القانونى لوزير الإعلام اللبناني، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

استقبال البابا تواضروس لوزير الإعلام اللبنانى
استقبال البابا تواضروس لوزير الإعلام اللبنانى

البابا تواضروس ووزير الإعلام اللبنانى
البابا تواضروس ووزير الإعلام اللبنانى

البابا تواضروس يستقبل وزير الإعلام اللبنانى
البابا تواضروس يستقبل وزير الإعلام اللبنانى

لقاء البابا ووزير الإعلام اللبنانى
لقاء البابا ووزير الإعلام اللبنانى

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

وزير الاعلام اللبنانى

الكرازه المرقسيه



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