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الاتحاد الأوروبى يحذر: فرض عقوبات جديدة على روسيا في حالة إجراء استفتاءات دونباس

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:02 م
الاتحاد الأوروبى يحذر: فرض عقوبات جديدة على روسيا في حالة إجراء استفتاءات دونباس بوريل
كتب أحمد عرفة

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حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي  جوزيب بوريل، من فرض عقوبات جديدة على روسيا في حالة إجراء استفتاءات الانضمام الى روسيا في دونباس، مؤكدا عدم الاعتراف بشرعيتها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن روسيا وقيادتها السياسية وكل من شارك في هذه الاستفتاءات وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا، ستتم محاسبتهم، كما سيتم النظر في إجراءات تقييدية إضافية ضد روسيا.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي  أن الاستفتاءات لا يمكن اعتبارها تحت أي ظرف من الظروف تعبيرا عن إرادة الناس الذين يعيشون في هذه الأراضي، الذين يتعرضون لتهديد وترهيب عسكري روسي مستمر.

ولفت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي سيظل ثابتا في دعمه لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ولن يتعرف الاتحاد الأوروبي بهذه الاستفتاءات، وندعو روسيا إلى سحب جميع قواتها ومعداتها العسكرية فورا من جميع الأراضي الأوكرانية داخل حدوده المعترف بها دوليا وعلى وجه الخصوص، شبه جزيرة القرم.

 


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