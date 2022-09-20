الائتلاف الحاكم بالجبل الأسود يوافق على ترشيح زعيم "ديموس" لمنصب رئيس الوزراء المقبل

أ.ش.أ

أعلن أندريا مانديتش أحد قادة الجبهة الديمقراطية في الجبل الأسود أن الائتلاف الحاكم وافق على ترشيح ميودراج ليكيتش زعيم حزب الديمقراطية والتضامن المدني المعروف اختصارا باسم (ديموس)، لمنصب رئيس الوزراء المقبل.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن مانديتش قوله، في مؤتمر صحفي، إن 41 نائباً وافقوا على مرشح واحد فقط وهو ميودراج ليكيتش، ومنحوه دعمهم واتفقوا جميعًا على إبلاغ رئيس الجبل الأسود بإعطاء التفويض إلى ليكيتش، موضحا أن التفويض يجب أن يمنحه الرئيس ميلو ديوكانوفيتش بنهاية اليوم.

وتم اتخاذ هذا القرار في أعقاب التوترات بين الأحزاب العشرين التي تشكل الائتلاف الحاكم، حيث قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته دريتان أبازوفيتش، زعيم حزب (أورا)، إنه لن يدعم ترشيح ليكيتش.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم في الجبل الأسود يتألف من 20 حزباً بينهم المؤيدون للغرب والمؤيدون لروسيا الذين اتحدوا على هدف مشترك يتمثل في الإطاحة بالحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة ديوكانوفيتش الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود، إلا أن الائتلاف انهار بسبب الخلافات الداخلية، مما أدى إلى إسقاط حكومة زدرافكو كريفوكابيتش.

وأعقب ذلك تشكيل حكومة أقلية بقيادة أبازوفيتش تم انتخابها في أبريل الماضي، ولكنه خسر في تصويت بحجب الثقة في أغسطس الماضي، بعد إثارة غضب الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتوقيع اتفاقية أساسية مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في البلاد التي لا تعترف قيادتها بشكل كامل باستقلال الجبل الأسود.