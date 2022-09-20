"الأمن والتعاون الأوروبى" تجدد الدعوة للإفراج عن جميع أعضاء بعثتها بأوكرانيا

جددت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، دعوتها إلى الإفراج الفورى عن جميع أعضاء بعثتها فى أوكرانيا.

وقالت هيلجا شميد الأمينة العامة للمنظمة، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن قيادة المنظمة تدين بشكل قاطع الحكم الصادر على عضوى بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا إلى أوكرانيا، ماكسيم بتروف، ودميترو شابانوف، بالسجن 13 سنة وتدعو إلى الإفراج الفورى عن جميع أعضاء بعثة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا الثلاثة المحتجزين.

وأضافت شميد قائلة : "زملاؤنا فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا كانوا يؤدون واجبات رسمية وفقا لتكليف جميع الدول الأعضاء بالمنظمة والبالغ عددها 57 دولة".

ولفتت شميت إلى أنه تم احتجاز أعضاء البعثة دون مبرر لأكثر من خمسة أشهر فى ظروف مجهولة، مشيرة إلى بقاء منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا على اتصال وثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما فى ذلك المنظمات الدولية الأخرى لتسهيل إطلاق سراح الموظفين المحتجزين.