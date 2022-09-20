الأقصر الأزهرية تستعد لاستلام معهد زرنيخ الابتدائى لدخول العملية التعليمية

ويتم العمل فى إنشاءات معهد زرنيخ الإبتدائى جنوب الأقصر، كل من المهندس حسام نصار المهندس المشرف على الأعمال الإعتيادية، والمهندس محمد عبدالفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، وسعيد محمد فني العملية، بتنفيذ شركة الإنتاج الحربي ويمثلها شركة فالكون للمقاولات ويمثلها المهندس محمد عبد الهادي إستشاري الإنتاج الحربي، ومكتب الدكتور شريف حامد ويمثله المهندس أحمد مصطفى.

وبالنسبة للمكونات المعمارية لمعهد زرنيخ الإبتدائي، فيضم الدور الأرضي ما يلي:- (مصلي وميضة ودورات طلبة ودورات مدرسين ومدرسات وذوي الاحتياجات الخاصة وغرفة طبيب وتغذية ومخزن)، وفى الدور الأول علوى يوجد ما يلي:- (2 فصل رياض أطفال ومعمل وغرفة تحضير وغرفة إدارة وقاعة رياض اطفال)، وفى الدور الثانى علوى ما يلي:- (3 فصل وغرفة شيخ المعهد وغرفة إدارية وقاعة كمبيوتر)، وفى الدور الثالث علوى ما يلي:- (3 فصول وصالة أنشطة وغرفة إدارة وقاعة مكتبة).

ويقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه يتم تطوير وإنشاء المعاهد الأزهرية الجديدة تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، والذى يقود عملية التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الأزهري لمواكبة العصر، وبإشراف الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفى نفس السياق تستعد منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، لدخول معهد منشأة العماري الإعدادي الثانوي بنين الخدمة رسمياً، فهو صرح جديد يضاف إلى أعمال الإدارة الهندسية بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

ويقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أن المكونات المعمارية لمعهد منشأة العماري الإعدادي الثانوي بنين، الدور الأرضي ويضم:- (مصلى وميضة ودورات طلبة ودورات مدرسين ومدرسات وذوي الاحتياجات الخاصة وغرفة طبيب وتغذية وفصل ذوى الاحتياجات الخاصة)، والدور الأول علوى يضم:- (6 فصول وغرفة الشيخ)، والدور الثانى علوى يضم:- (2 فصل و2 معمل وتحضير وكمبيوتر وغرفة إدارة ودورات مياه مدرسين ومدرسات)، والدور الثالث علوى يضم:- (6 فصول وغرفة إدارة)، موجهاً كل الشكر للإدارة المركزية للشؤون الهندسية ممثلة في الإدارة العامة لصيانة المباني والإنشاءات والإدارة العامة للكهرباء والميكانيكا.



معهد زرنيخ الإبتدائى يستعد لدخول العملية التعليمية



منطقة الأقصر الأزهرية تستعد لإستلام معهد زرنيخ الإبتدائى